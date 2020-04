Lazio, Immobile campione di solidarietà. I medici: “Grazie Ciro”

ROMA - Il lavoro di Ciro Immobile è regalare emozioni a suon di gol. Ma l’attaccante della Lazio è bravo anche nel donare agli altri il proprio aiuto. Giusto ieri ha messo all’asta la sua maglia per tendere la mano ai cittadini in difficoltà di Napoli e Campania. A Pasqua, insieme alla moglie Jessica, ha regalato uova di cioccolato ai pazienti dell’Ospedale Bambin Gesù. Cuore d’oro, oltre che Scarpa d’Oro. Sta dando il suo contributo, come tanti altri campioni del calcio, anche alla lotta contro il Coronavirus. Lo sanno solo i medici dei reparti, che lo hanno ringraziato pubblicamente con una foto: “Grazie Ciro per il tuo grande cuore”. L’attaccante ha postato lo scatto del personale medico e ha risposto: “Grazie a voi, campioni veri”. Immobile chiuso in casa fa il possibile per cercare di aiutare chi è in difficoltà. La sua missione solidale sta andando alla grande.