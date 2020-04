Lazio, riecco Milinkovic: “Non vedo l'ora di ripartire. Mi manca tutto”

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic è tornato a parlare. Lo ha fatto tramite Instagram dopo settimane di silenzio: sei per la precisione. Il suo ultimo post festeggiava la vittoria contro il Bologna all’Olimpico: “Per questa maglia bisogna dare l’anima”. Poi lo stop al campionato, lo stop agli allenamenti per l'emergenza Coronavirus. Tutti a casa in quarantena. Il Sergente della Lazio si è allenato senza mostrarsi sui social come hanno fatto alcuni suoi compagni. Oggi la foto con il messaggio: “Preferisco parlare poco queste settimane in rispetto di quello che sta succedendo. Voi come state? Il Sergente sta bene e non vede l’ora di ripartire. Spero di vedervi presto, mi manca tutto!”. I tifosi hanno commentato: “Manchi anche a noi”. Milinkovic come tutti gli altri giocatori della Lazio aspettano il via libera per tornare almeno ad allenarsi. Il 27 aprile potrebbe essere una data buona per svolgere le visite mediche del caso. Il ritorno in campo è previsto per il 4 maggio, ma serve l’ok definitivo del Governo. Per ora resta la regola del tutti a casa.