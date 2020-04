Lazio, due medici con il ‘camice di Acerbi e Immobile': “Stima”

ROMA - Francesco Acerbi e Ciro Immobile lo hanno detto sempre nelle loro interviste: “I veri eroi sono nelle corsie”. I due giocatori della Lazio si sono dimostrati molto vicini a tutto il personale medico impegnato alla lotta contro il Coronavirus. Donazioni, aste di beneficenza, regali per i bambini negli ospedali. E Acerbi oggi, su Instagram, ha postato una foto bellissima: si vedono due medici che dietro alla tuta sanitaria hanno scritto il suo nome e quello di Immobile con tanto di numero di maglia. La didascalia del Leone biancoceleste parla chiaro: “Profonda stima”. Gli eroi in corsia stanno facendo di tutto per salvare vite in questa emergenza sanitaria. Ma sanno di non essere soli: i grandi del calcio sono al loro fianco.