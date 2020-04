Lazio, Immobile corre in F1: avventura online insieme a Leclerc

ROMA - Ultima tappa della Race For The World, il mini torneo di Formula 1 online ideato dal pilota Ferrari Charles Leclerc. E chi scende in pista? Anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha sfidato piloti veri come George Russell, Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon e Nicholas Latifi, ma soprattutto ha dato il suo contributo a questa gara di beneficenza per raccogliere fondi nella lotta al Coronavirus. Insieme al bomber biancoceleste, anche un altro calciatore, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois. La vera novità però, è che Immobile sarà al via dell’evento ufficiale F1 Virtual China Grand Prix di domenica con quasi tutti i piloti professionisti del Circus.

Divertimento virtuale

Immobile a bordo della McLaren, Leclerc avvisa tutti: “Ciro è forte”. Si corre a Barcellona, ma la fortuna non è dalla parte dell’attaccante della Lazio. Ultimo nella prima sfida dopo essere stato tra i primi dieci all’inizio del GP. Un problema tecnico lo condanna. Trionfa Vandoorne. Per gara 2 si corre in Austria. In griglia di partenza Ciro parte davanti a Courtois. Ma a metà gara alza bandiera bianca: ritiro. A far festa tocca a Leclerc. Due Gp sfortunati per lui, ma sicuramente importanti. Domenica è pronto a fare davvero sul serio. In tre giorni di gare raccolti circa 70mila dollari. A fine evento il commento a caldo ai microfoni di Sky Sport: "È stato bellissimo, sono emozionato, mi tremavano le gambe. Ringrazio Leclerc, abbiamo provato insieme, mi ha dato dei segreti. In Spagna ero lento, in Austria un po' meno. Poi è andata male, ma sono soddisfatto. Ho la passione, mi lascio trasportare, mi sono sentito un bambino. Poi c’era la raccolta fondi, la cosa più importante. Sto preparando il Gp della Cina, voglio essere più competitivo, ma sarà difficile".

Parolo fa il tifo

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto anche Marco Parolo. Grande appassionato di Formula 1 e tifoso dell’Immobile pilota, ha ammesso: “Ciro era più teso per questo evento che per un rigore al 90’. Lui è migliorato ai videogiochi. Questa estate abbiamo fatto anche una sfida sui go kart e ha vinto lui perché mi sono girato all’ultimo. Siamo di un buon livello entrambi. Vediamo che combina, ha tutta l’attrezzatura nuova da pochi giorni. Per domenica non dormirà la notte, cercherà di vincere. Sul circuito della Cina c'è una velocità elevata, servirà un buon assetto". Una battuta anche dell’ex pilota e tifoso della Roma, Giancarlo Fisichella: “A Ciro consiglio di continuare in Formula 1. Per quanto riguarda il calcio, meglio vederlo solo con la maglia dell’Italia”.