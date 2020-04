Valencia, tra giovani e cessioni record: Mendieta alla Lazio è l'affare top

ROMA - La forza di alcune squadre è soprattutto nei settori giovanili. In Spagna, quello del Valencia è tra i migliori. In uno studio riportato da quotidiano As, l’Accademia ha sfornato 66 debuttanti dal 2000 ad oggi. E dalle parti del Mestalla, con le cessioni di questi talenti, hanno incassato la bellezza di 198 milioni di euro. La trattativa da guadagni record? Gaizka Mendieta alla Lazio.

Mendieta alla Lazio

Una cantera di diamanti, quella del Valencia. Tanti i talenti arrivati dal settore giovanile, fatti debuttare e poi ceduti a grandi club europei. Il primo, dal 2000 in poi, è stato Farinos venduto all’Inter per 18 milioni di euro. Un anno dopo tocca a Gaizka Mendieta, il colpo super della Lazio firmato Sergio Cragnotti. Dopo una lunga trattativa, il basco sbarca a Roma per 48 milioni di euro. Ad oggi è ancora la cessione più redditizia del Valencia. E poi Otamendi al Manchester City per poco meno di 45 milioni e Mustafi all’Arsenal per 41 milioni chiudono il podio delle cessioni più ricche. Ma sono tanti i talenti lanciati nel grande calcio come Raul Albiol, David Silva, Alcacer, Jordi Alba, Bernat. In totale, sono fruttati alle casse del Valencia ben 198 milioni di euro dal 2000 ad oggi. Calcolando che nella cantera sono stati investiti 5 milioni di euro all’anno (100 milioni in totale), sono 98 i milioni di plusvalenza. A cui vanno aggiunte le successive entrate derivanti dai diritti di formazione. Insomma, il Valencia è un esempio per tutti. Mendieta l’uomo che maggiormente ha fatto guadagnare il club. La Lazio ha pagato, anche se quell’affare poi, non si rivelò tanto fortunato.