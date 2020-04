Lazio, l'ex Liverani svela: “Anche la Roma provò a prendermi”

ROMA - Oggi è l’allenatore del Lecce, ma in passato Fabio Liverani è stato uno dei migliori registi di centrocampo. Dalla Viterbese passando al Perugia, poi il grande salto nella Lazio nel 2001. Cinque anni fino alla scadenza del contratto. Ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato: “Ero vicino alla Juventus, ci doveva essere uno scambio con O’Neill che però non accettò di andare a Perugia e così mi trasferì alla Lazio. O’Neill a Perugia poi andò, ma l’anno seguente. Quando andai via a parametro zero dalla Lazio scelsi la Fiorentina, ma la Roma provò a prendermi”.

Sul campionato

Liverani aspetta il via libera per tornare a dirigere il suo Lecce: “Nuove tecniche e tattiche studiate in quarantena? Nel primo periodo avevo tanta positività perciò sì, poi piano piano l’entusiasmo è andato scemando. Questo è il momento un po’ più critico, ma fortunatamente, anche se c’è ancora tanta confusione, si delinea la possibilità di poter far ripartire la stagione e allora si pensa a ricominciare: non attivare la mente sul campo per troppo tempo diventerebbe un problema”.