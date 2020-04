Lazio, Proto chiarisce: “Stop carriera? Solo una possibilità”

ROMA - Fa retromarcia, Silvio Proto. Il portiere della Lazio, in riferimento alle sue parole di una recente intervista, fa chiarezza in una diretta Instagram condivisa con il portale Rtl: “Finire la carriera con lo stop della Serie A? È solo una possibilità, non ho ancora preso una decisione. C'è preoccupazione, questo virus colpisce tutti e nessuno è al sicuro. Abbiamo paura per i nostri cari, ma per ora tutti stanno bene”.

Il futuro

Proto parla di Lazio, eppure il suo discorso è molto concentrato sulla vita dopo aver appeso i guantoni al chiodo: “Con la squadra finora abbiamo giocato bene. Siamo solo un punto sotto la Juve, tutto è possibile. Seguo le partite dell’Anderlecht, ma anche quelle dei miei ex club. L’Anderlecht però, rimane il mio primo amore, ho vinto molti titoli lì. Se mi chiedessero di tornare, non potrei rifiutare. Poi ho dei progetti con mia moglie nel settore immobiliare, sto anche seguendo dei corsi. Ho allenato pure i giovani alle Olimpiadi di Charleroi e in Italia, mi è davvero piaciuto. E sono bravo a commentare le partite. Insomma, ho molte porte aperte, deciderò più avanti".