Lazio, Lotito: “Tutti parlano, ma nessuno conosce la situazione calcio in Italia”

ROMA - Torna a parlare Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, ai microfoni di Rai Sport, ha commentato la possibile ripresa del calcio italiano dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: “Il pallone ha una grande valenza sociale. Questo dovrebbe far riflettere per prendere delle scelte. Non è una mia battaglia, ma si tratta di essere consapevoli dei rischi reali. Parecchie persone parlano senza conoscere la situazione del calcio italiano. Che è un’industria, la quale produce un 1,2 miliardi di gettito all’erario”. Sulla Lazio: “Mi auguro che la squadra sia consapevole e che ritrovi determinazione e voglia per raggiungere determinati obiettivi”. Infine una battuta sull’iniziativa della So.Spe. a favore delle famiglie meno abbienti. Il club, ancora una volta, è sceso al fianco di Suor Paola nel nome della beneficenza: “Parliamo di una iniziativa lodevole che rappresenta un forte senso di umanità e un forte spirito di solidarietà”.

Serie A, solo in pochi non vogliono giocare: la situazione