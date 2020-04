Lazio, Milinkovic abbraccia medici e infermieri: “Campioni, orgoglioso di voi”

ROMA - Tutti in campo, uniti. Medici, infermieri, operatori sanitari con tute e camici con scritti i nomi dei calciatori. E un ragazzo si è messo il numero 21 biancoceleste sulle spalle, quello di Sergej Milinkovic-Savic. La forza del Sergente della Lazio in aiuto a chi, ogni giorno, è negli ospedali. Il centrocampista, su Instagram, ha scritto: “Oggi è domenica, giorno in cui di solito scendo in campo con miei compagni. Da due mesi però, noi siamo a casa al sicuro con persone a cui vogliamo bene. Voi invece non vi siete mai fermati, ogni giorno a lottare per salvare le persone. Mi hai scritto che con il mio nome sulle spalle il tuo camice diventa di ferro e ti senti più forte. Questo mi fa sentire fortunato e orgoglioso. Siete voi i veri campioni. Grazie”. Milinkovic in questi giorni di quarantena è stato un po’ lontano dai social. Ha voluto prendere in mano lo smartphone per ringraziare chi in questo momento sta facendo la differenza.

