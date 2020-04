Lazio, simulazione a Formello: testato il piano di ripresa

ROMA - Erano iniziati i test sperimentali, funzionavano. Mini gruppi, modelli individuali di lavoro atletico, distanze di sicurezza, turnazione di giocatori, tecnici e sta? , campi da occupare. Era tutto pronto a Formello e non solo a parole. La Lazio aspettava il via libera del governo per riaprire (il 4 maggio) il centro sportivo a Inzaghi e alla sua truppa, anche solo per le sedute singole, anteprima di quelle a gruppi. Nell’attesa, la settimana scorsa, per non lasciare nulla al caso e veri? care il piano sul campo, la società ha fatto svolgere una simulazione di ripresa senza squadra. Sono state provate le linee guida del protocollo Figc che andava seguito (poi messo in discussione dal governo), si sono misurate le distanze che avrebbero dovuto coprire i giocatori arrivando ? no ad un massimo di 10 metri. La Lazio aveva predisposto 5 campi d’allenamento, tutti regolamentari, sono stati implementati durante la ristrutturazione del centro sportivo, iper accessoriato e luxury, da tante stelle.

I dettagli

Nelle idee del club, quando sarà possibile, si comporranno gruppi di lavoro formati da 4 o 5 giocatori, non di più. Moltiplicandoli per i 5 campi a disposizione si può arrivare a quota 25. La rosa della Lazio è formata da 24 calciatori senza contare Lukaku (si cura in Belgio da quasi due mesi), Djavan Anderson (è in Olanda) e gli altri fuori dal progetto (Minala ceduto in Cina, resterebbe solo Casasola). I biancocelesti entreranno nel centro sportivo da un’entrata loro riservata (diversa da quella dei dipendenti) e ad orari diversi, in 4 turni divisi tra mattina e pomeriggio. Lavoreranno a distanza di sicurezza, rispettando il metro e più di separazione previsto dai decreti. [...]

