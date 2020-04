“Lo Sporting Lisbona pronto a cedere Coates per 15 milioni”

ROMA - Forza ed esperienza, due caratteristiche che interessano alla Lazio per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. E in Portogallo, circa un mese fa, avevano messo Igli Tare sulle tracce di Sebastian Coates, centrale uruguaiano dello Sporting Lisbona. Rappresenta un vecchio pallino del ds biancoceleste, già interessato a lui nel 2011 quando vestiva la maglia del Nacional Montevideo. Poi il grande salto al Liverpool, dove però non ha impressionato. Il ritorno in Uruguay, poi Sunderland e Lisbona. Colonna portante del club portoghese, 30 anni da compiere ad ottobre, profilo di qualità ed esperienza che potrebbe davvero far comodo alla Lazio del prossimo anno. A Bola spiega che lo Sporting ha fissato il prezzo per il cartellino del suo difensore: 15 milioni di euro. Contratto in scadenza nel 2023. A Lisbona hanno bisogno di vendere perché la crisi finanziaria non è del tutto alle spalle. “Sto bene qui, non voglio andare via. Ma non si sa mai, il club potrebbe essere costretto a vendere”, ammetteva lo stesso Coates qualche settimana fa. La Lazio segue interessata la situazione, il nome è appuntato sulla lista di Tare.