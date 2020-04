Lazio, festa a casa Immobile: si celebra il compleanno della figlia Michela

ROMA - Un compleanno in quarantena per la piccola Michela, la primogenita di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio celebra la figlia in casa, lo fa con una piccola festa a casa senza nonni e zii. Ma l’amore di mamma Jessica e dei fratelli Giorgia e Mattia non manca assolutamente. Ciro su Instagram ha accompagnato la foto della sua principessa con un bel messaggio: “Mai come adesso possiamo dire che la vita è fatta di momenti difficili ma anche da istanti magici come quello della tua nascita. Cercherò di insegnarti che in entrambe le situazioni c’è qualcosa che puoi imparare. Buon compleanno, papà ti ama”. Immobile ama la sua famiglia più di qualsiasi altra cosa. Al suo post social gli fa ecco quello di Jessica: “Un compleanno un po’ diverso dal solito, senza nonni, zii e tutti i tuoi amichetti. Ma sei una bimba così intelligente che sono bastate poche parole per spiegarti il perché di tutto ciò! 7 anni sono passati, troppo veloci direi. Vorrei fermare il tempo e tenerti così per sempre vicino a me. Ti auguro il meglio amore mio”. Più avanti, una volta finito questo incubo, ci sarà tempo per festeggiare in grande.