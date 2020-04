Lazio, Immobile e Jessica fanno l'orto in quarantena

ROMA - Il giardino ai tempi di quarantena è utile per allenarsi e non solo. A casa Immobile, un piccolo spazio, è stato allestito ad orto. Insalata e pomodori dal produttore al consumatore. L’attaccante della Lazio annaffia con il tubo, Jessica invece zappa e prepara il terreno per le nuove piante e scrive: “Il nostro orticello in quarantena”. L’idea pare essere stata tutta di Ciro. Lo conferma la moglie in un commento: “Lui ama questa situazione”. Una distrazione in più in tempo di quarantena, con il bomber biancoceleste che si distrae anche dalla PlayStation. Ma non troppo: va bene passare del tempo all’aperto a contatto con la natura, ma lo schermo poi chiama. Bisogna mantenersi allenati anche ai videogame per altre sfide a Fifa e a Formula 1. I pomodori poi, possono aspettare.