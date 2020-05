Prima i tamponi poi la Lazio sarà divisa in gruppi

ROMA - È stata una corsa agli allenamenti. Si ripartirà mercoledì, come da ordinanza della Regione Lazio. Lotito ha smosso mari e monti affinché arrivasse il via libera, ragionevolmente e... regionalmente. Il centro di Formello è pronto da tempo, è stato sanifi cato più volte nelle ultime settimane, finalmente accoglierà i giocatori per le sedute individuali. Verrà azionato il piano pensato a marzo, perfezionato e sperimentato negli ultimi giorni di aprile, sarà anche attualizzato. La ripartenza è possibile dal 6 maggio, ma prima la società biancoceleste vuole sottoporre i giocatori ai tamponi. L’ordinanza è di ieri sera, entro oggi si conosceranno i tempi precisi del piano operativo.

I DETTAGLI - La settimana scorsa, senza calciatori, la società ha fatto una prova generale di ripresa. Sono stati predisposti 5 campi d’allenamento, tutti regolamentari, per accogliere 4-5 gruppi di lavoro. Sono state provate le distanze di sicurezza tra un elemento e un altro, è possibile un distanziamento anche di 10 metri e non solo di uno o due. I gruppi di lavoro potrebbero essere composti da un minimo di 3 giocatori, forse 4.

