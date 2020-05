Lotito e la Lazio in apprensione per Diaconale: è stato operato dopo un malore

ROMA - La notizia è arrivata all’improvviso e ha scosso tutti. Il presidente Lotito e la Lazio sono in apprensione per le condizioni di salute di Arturo Diaconale, 74 anni, responsabile della comunicazione della società. Il fatto si è appreso l’1 maggio: Diaconale, dopo un malore, è stato ricoverato d’urgenza, a seguito di controlli approfonditi ha subito un delicato intervento chirurgico. Non sono stati diramati bollettini medici, ma fin da subito sono stati esclusi motivi clinici legati al coronavirus. Lotito e la Lazio sono accanto a Diaconale e alla sua famiglia in questo momento diffficile. Negli ultimi due mesi, attraverso comunicati, interviste e tramite il suo blog, si è sempre speso in difesa di Lotito, della Lazio e della ripartenza del calcio italiano. Ha assunto l’incarico biancoceleste nell’agosto 2016.