Lazio, Mihajlovic-Conceicao diretta emozionante. Il portoghese: “Mi fai commuovere”

ROMA - Ex compagni di squadra alla Lazio, oggi amici come non mai. Anche se si vedono poco per via della distanza e degli impegni calcistici. E allora Sergio Conceicao e Sinisa Mihajlovic si danno appuntamento su Instagram. Una diretta per tanti tifosi, soprattutto quelli biancocelesti che li ricordavano insieme con l’aquila sul petto: “Mi emoziono per la tua forza, la tua voglia, per la persona che sei”, ha detto l’attuale tecnico del Porto. Che ha continuato: “Non me ne frega niente di quello che hai conquistato e di quello che conquisterai in futuro. Io avevo 22 anni quando ci siamo conosciuti e ti voglio un bene dell'anima. Ti auguro tutto il bene del mondo, così come lo auguro ai miei figli. Parlare con te ora è una delle cose più belle che mi siano successe negli ultimi due o tre anni. La vita continua a metterti davanti ostacoli pericolosi, ma tu li superi sempre". Sinisa ha risposto con una battuta: “Non hai neanche un capello bianco! Tu e Figo siete state le migliori ali destre con cui abbia giocato". Due amici, due grandi allenatori. Il calcio unisce e mantiene, la loro è l’ennesima prova.

Da Negro e Nesta a Inzaghi, Salas e Conceiçao: gli eroi dell'ultimo Scudetto della Lazio