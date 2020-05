Lazio, ecco la verità sul prezzo di Milinkovic

ROMA - Oggi ha di nuovo prezzi da capogiro, ma alla Lazio «Milinkovic è costato 12 milioni», ha assicurato il diesse Tare durante l’intervento di domenica sera a Sky, con la sua scoperta ha accresciuto la fama di cercatore d’oro. Il costo del cartellino è sempre stato avvolto dal mistero. Sul bilancio è riportato il prezzo iniziale del Sergente, arrivato a Roma per la modica cifra (visto il suo exploit) di 4,9 milioni di euro. Fu preso dal Genk nel 2015 e un milione in più è stato versato nelle casse del club belga un anno dopo (2016): le presenze (25 in campionato, 35 totali nell’annata 2015-16) fecero scattare il bonus inserito negli accordi stipulati nel giorno del trasferimento, il costo salì a 5,9 milioni (anche questa cifra è desumibile dal bilancio). Il costo totale, questo si evince dalle operazioni successive all’acquisto, è aumentato fino a raggiungere i 12 milioni svelati da Tare dopo che la Lazio ha riconosciuto altri 6,1 milioni al Genk nell’agosto 2017: sono serviti per annullare la percentuale di rivendita del 50% che vantava il club belga. Il versamento di questi soldi ha permesso alla società biancoceleste di cancellare quel vincolo e di assicurarle un incasso ultramilionario in caso di cessione del gigante serbo, senza dover riconoscere un euro all’ex società del centrocampista. Meglio versare altri 6,1 milioni anziché doverne riconoscere 50 nell’eventualità che venga venduto per 100 milioni, è questo che hanno pensato Lotito e Tare.

Lazio, Lady Correa e la voglia di mare: ecco la prova costume

Il futuro di Milinkovic

Il diesse della Lazio, sempre a Sky, ha parlato del futuro di Milinkovic, è un tema scottante ogni anno. Ha fatto capire che la decisione sarà sempre presa insieme, è sottinteso che la Lazio non farà sconti a nessuno, neppure la crisi deprezzerà il valore dei big.

Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola