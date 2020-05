Lazio tra rimborsi e mancati incassi: persi 7-8 milioni di euro

ROMA - C’è danno economico già evidente e rilevante per la Lazio, così come per tutte le altre società di Serie A. Basti pensare solo ai mancati incassi del botteghino per via dell’emergenza Coronavirus. In casa, per i biancocelesti, resterebbero da giocare i match contro Fiorentina, Milan, Sassuolo, Cagliari e Brescia. Pensando ad una volata scudetto e un Olimpico stracolmo, si stimano almeno 7-8 milioni di euro di mancati incassi al botteghino. Compresa la quota abbonati da restituire per i mancati impegni nel finale di campionato. “La Lazio non ha mai abbandonato i suoi tifosi e non lo farà adesso”, giura a Radio Olympia il responsabile marketing, Marco Canigiani. “Attendiamo, dobbiamo procedere passo dopo passo”. A Formello però, fanno già la previsione in vista della prossima stagione, quella che con tutta probabilità segnerà il ritorno della Lazio in Champions League dopo tredici anni. In assenza di un vaccino e con gli stadi off limits, si giocherebbe ancora a porte chiuse pure in Europa. E ci saranno altre perdite, di 5-6 milioni di euro calcolandone circa 2 per tre partite casalinghe del girone.