Lazio, 18 anni fa le lacrime di Ronaldo: il 5 maggio e lo scudetto perso dall'Inter

ROMA - C’è una data che ritorna come un incubo per tutti i tifosi dell’Inter: 5 maggio 2002, i nerazzurri all’Olimpico cercano la vittoria contro la Lazio per vincere lo scudetto in volata sulla Juventus. Olimpico pieno, sostenitori mischiati per via del gemellaggio. Segna subito Vieri (Moratti in tribuna si fa il segno della croce), al 20’ il pareggio di Poborsky, 4’ dopo il vantaggio per gli ospiti con Di Biagio. Ma c’è un mattatore con la casacca biancoceleste, Poborsky, che sigla la sua doppietta al 45’. Nella ripresa Simeone prima, Inzaghi dopo, danno la mazzata finale ai ragazzi di Cuper, che perdono così all’ultima giornata lo scudetto, superati in classifica dalla Juve vincente ad Udine. Tensioni nello spogliatoio a fine partita tra alcuni giocatori delle due squadre. Zaccheroni con i suoi vanno di diritto in Coppa UEFA. Ronaldo invece, è in lacrime. Così come Materazzi e migliaia di tifosi dell’Inter. Sono passati 18 anni da quel pomeriggio indimenticabile per la storia del calcio italiano.

Tifosi Juve in festa: il 5 maggio diventa maggiorenne