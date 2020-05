Lazio, l'ex Cissè vuole tornare a giocare: “Obiettivo 100 gol in Ligue 1”

ROMA - Dopo una stagione super al Panathinaikos, Djibril Cissé sbarca a Roma nell'estate del 2011. Tifosi della Lazio in estasi, ma la sua avventura dura solo un anno. In biancoceleste non ingrana mai. Eppure è passato come uno dei migliori giocatori presi nell’era Lotito. Sicuramente è stato un personaggio eclettico e curioso. Da giocatore invece, è stato sfortunato per via di infortuni gravi, senza però mai mollare. Dopo aver lasciato la Capitale si è accasato al QPR, poi all’Al Gharafa. E ancora: Kuban, in Russia, infine il ritorno in Francia, al Bastia. Si svincola, firma per il Saint-Pierroise, club del campionato dell’isola della Riunione. Nel 2015 il primo annuncio dall'addio al calcio giocato, ma due anni dopo torna a indossare gli scarpini nella terza serie del campionato svizzero, allo Yverdon. Altro ritiro, poi la notizia. Ai microfoni di So Foot, Cissè ha ammesso: “Noi attaccanti adoriamo i gol: prima 25, poi 50, 75... L'obiettivo dei 100 mi perseguita, sono rimasto fermo a 96. Me ne mancano solo quattro e questa situazione la vivo male, mi fa impazzire".

Il progetto

“Vorrei tornare in un club di Ligue 1 per poterli segnare: se qualcuno mi accettasse, potrei riuscire nell'intento nel giro di due o tre mesi. Sono piuttosto testardo, quando ho un obiettivo faccio di tutto per raggiungerlo. Sono pronto a giocare gratuitamente, quindi non ci sarebbe alcun rischio per la squadra che punterebbe su di me. Per il momento non ho molti contatti avanzati, ma spero che qualcuno si faccia avanti prima o poi". Ad agosto compirà 39 anni. La sua proposta è lanciata, chissà se qualcuno è pronto ad accettarla.