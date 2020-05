Lazio, Luis Alberto: “Serie A difensiva? Bugia! Ronaldo l'ho battuto due volte”

ROMA - È uno dei migliori calciatori della Serie A, Luis Alberto. Lo dicono i numeri, lo dicono i tanti pareri degli esperti. Il re degli assist con il dieci della Lazio sulle spalle, in una diretta Instagram con il comico e attore spagnolo, Manolo Morera, ha detto la sua sul campionato: “Qui il calcio non è difensivo come dicono, è una bugia. L’Atalanta ad esempio gioca molto bene, così come esprimeva un buon calcio il Napoli di Sarri. La Serie A sta crescendo ancora di più come nell’epoca d’oro del passato. I tifosi pagano il prezzo del biglietto e devono assistere ad un vero spettacolo".

Su Cristiano Ronaldo

“Un confronto? Abbiamo vinto entrambe le volte contro la Juve. Lui è un calciatore da ammirare, tutto quello che ha ottenuto se l’è guadagnato con il duro lavoro. Ma Messi secondo me è il migliore. Cristiano ha una mentalità vincente. Ha vinto praticamente tutto e continua a lavorare per trionfare ancora. La sua mentalità l’ha portato fin qui".

Coronavirus

“In Italia per fortuna la situazione sta migliorando, anche se in maniera più lenta rispetto alla Spagna. La gente è tornata in strada, ma alcuni negozi sono ancora chiusi. Alla Lazio abbiamo iniziato gli allenamenti individuali in campi separati. Corsa, un po’ di palestra e pallone. Ci alterniamo in quattro gruppi al mattino e al pomeriggio. Il calcio non è fatto solo di noi, ma di altra gente: giardinieri, fisioterapisti, fotografi”.