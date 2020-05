Lazio, Leiva: “Tifo Liverpool, ma qui ho già vinto tre titoli. Sono felice”

ROMA - Dieci anni a Liverpool, poi è scoccata l’ora di una nuova avventura. E che avventura quella di Lucas Leiva alla Lazio. Arrivato nel 2017 in biancoceleste, si è subito ritagliato un ruolo da protagonista. Pochi dubbi su di lui. Una gran carriera tra le fila dei Reds, lì è ancora una leggenda. Tra il brasiliano e il club inglese c’è sintonia anche oggi: “Quando il Liverpool ha vinto la Champions League sono stato molto felice. Io, mio figlio, la mia famiglia, tifiamo quel club. Vincere quella coppa è un grande risultato”, le parole di Lucas al canale ufficiale del club durante la trasmissione Legends in Lockdown. “Ho amici e conoscenti a Liverpool, ci tengo molto. Certo, penso anche: ‘Se fossi rimasto lì un altro anno…’. Ma non ero contento, non c’era senso di continuare. Ora sono felice di vedere il Liverpool vincere, lo sono come se giocassi ancora con quella maglia. Di sicuro posso dire di aver vinto la Champions League da tifoso".

La nuova vita

“Alla Lazio è iniziata una nuova sfida. Mi hanno accolto a braccia aperte dandomi subito delle responsabilità. Venivo dal Liverpool, dovevo portare esperienza. Ho vinto tre titoli con questa maglia, ora siamo secondi in campionato. Tutto è fantastico. La famiglia si trova bene a Roma, il tempo è sempre bello. Dal primo giorno le cose sono andate per il verso giusto, sono felicissimo. Volevo giocare, mi serviva una nuova sfida. E ci sono riuscito. Klopp? Mi ha insegnato tanto trattandomi con rispetto. Ho fatto anche il difensore centrale: non era la mia posizione. A Liverpool ho sempre usato la pazienza per farmi trovare pronto. Lavoro su lavoro, non ho mai mollato. Jurgen lo sento ancora, ci sentiamo per messaggio”.