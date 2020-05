Lazio, la forza di Caicedo: allena le gambe a ritmo incredibile

ROMA - “Ora rompi il macchinario”, questo il primo commento sotto il video di Felipe Caicedo postato su Twitter. L’attaccante della Lazio è stato immortalato in palestra mentre lavora sui quadricipiti. Flesso-estensioni con il piede attaccato a delle corde. Avanti e indietro ad un ritmo incredibile. La forza del Panterone sta soprattutto nel fisico: roccioso, potente che va costantemente allenato. In questi giorni, a Formello, si sta impegnando con tutti gli altri compagni. Vietato perdere il tono muscolare, vietato perdere intensità e voglia. A quanto sembra, Felipe in questo periodo di quarantena a casa si è impegnato molto con gli allenamenti. Contento Inzaghi, contenti pure i tifosi, che in massa hanno commentato: “Che bestia sei Felipe!”.