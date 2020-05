Lazio, Jessica Immobile: “Ciro mi sorprende sempre. La forza nella famiglia”

ROMA - Sogna il mare, Jessica Immobile. Uno scatto su Instagram accompagna questi pomeriggi da Fase 2 per l’emergenza Coronavirus: “Chissà cosa succederà questa estate. Io però non voglio smettere di sognare”. Sui social, la moglie dell’attaccante della Lazio, ha risposto a qualche domanda sulla sua vita da quarantena e sulla famiglia: “Come procede questa fase? Come la prima, sono sempre chiusa in casa. La mia ricetta della felicità è la mia famiglia”. Ed ecco la foto con Ciro, Giorgia, Michela e l’ultimo arrivato in casa, il piccolo Mattia. E ancora: “Com’è stare con un calciatore? Non conta il ruolo, ma la persona con cui stai insieme. Devo dire che Ciro è sempre impeccabile. In tutto quello che fa ci mette il cuore. Una cosa bella fatta per me? La casa piena di rose e palloncini, mi aveva proprio emozionato. I momenti più belli della mia vita? Quando mi sono sposata e quando sono nati i miei bambini”.

