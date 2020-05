Partitella a sei, Lazio a processo? Un pool di 007 sul caso

Le sfide “tre contro tre” della Lazio, almeno un buon risultato l'hanno ottenuto. Ieri mattina, quando il reportage del Corriere della Sera che raccontava delle giocate, dei tiri e dei passaggi alla faccia del distanziamento previsto per gli allenamenti individuali, è arrivato in Federcalcio, è scattata l'operazione. Il presidente Gabriele Gravina ha dato mandato al Procuratore federale, Giuseppe Chinè, di rendere immediatamente operativo il pool per sorvegliare gli allenamenti delle squadre di calcio e il rispetto delle norme sul contenimento del Covid-19. Una novità investigativa (come è nuovo il fronte del diritto sportivo sull'epidemia) primo test in vista delle gare di campionato e delle trasferte.

Verranno mobilitati quaranta ispettori che sul tutto il territorio nazionale, da lunedì, controlleranno l'effettivo rispetto dei protocolli che la Figc avrà validato e delle norme generali che si accompagnano a quelle sportive. Gli "operativi" hanno specializzazioni anche in ambito medico (ci sono anche ex Nas), di diritto del lavoro e con un curriculum sanitario conforme agli standard richiesti per le forze dell'ordine che consentirà loro di entrare a sorpresa e senza doversi sottoporre a nessuna procedura nei campi di allenamento, negli spogliatoi e nei ritiri delle squadre di A. L'obbligo di collaborazione previsto dal codice di giustizia sportiva farà il resto. Ma anche le relazioni con le attività giudiziarie e amministrative delle istituzioni che potranno fornire alla task force della Federcalcio prove e dispositivi, come i filmati dei droni, già a disposizione per le azioni di sorveglianza, venuti alla ribalta in questi giorni di lock-down.

