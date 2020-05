Scarpa d'Oro, Immobile insidiato: Lewandowski torna a giocare, primato in pericolo

ROMA - Ciro Immobile ha sempre ammesso che i record personali non gli importano poi molto. Certo è, che vedere di nuovo Robert Lewandowski, sfidante numero uno nella classifica per la Scarpa d’Oro, tornare in campo, fa venire un po’ di amaro in bocca. Con la ripartenza della Bundesliga si riaccende anche la sfida tra i bomber più forti d’Europa. In testa c’è l’attaccante della Lazio. Ciro al comando con 54 punti in virtù dei 27 gol segnati in Serie A (la classifica tiene conto delle reti moltiplicate per il coefficiente del campionato, ovvero 2).

Lewandowski è pronto

Il testa a testa nella classifica per la Scarpa d’Oro tra Immobile e Lewandowski va avanti da inizio anno. L’attaccante del Bayern Monaco è a quota 50. La Bundesliga riparte e lui torna in campo a caccia di altre reti. Domani (ore 18) i bavaresi sfidano l’Union Berlino. Robert potrebbe già agguantare Ciro in testa alla classifica con due gol. Non una cosa impossibile per un calciatore delle sue qualità. Sono già 5 le doppiette in questa stagione. Attenzione anche agli altri bomber di Germania, Timo Werner e Erling Haaland. Sono a quota 42, gli stessi punti di Cristiano Ronaldo. Pure il portoghese potrebbe essere scavalcato in graduatoria.