Gascoigne ubriaco e la battuta a Maradona prima di Siviglia-Lazio: "Ecco cosa gli dissi"

ROMA - Paul Gascoigne è una delle più grandi icone del calcio inglese, nonché uno dei giocatori più amati in assoluto dai tifosi della Lazio. Sia per quello che faceva in campo con il pallone tra i piedi, sia per il suo modo eccentrico ed esuberante con il quale interpretava la vita. Un atteggiamento che però lo ha portato purtroppo a varie degenerazioni e problemi, tra alcol, droghe e una denuncia di violenza sessuale nei suoi confronti.

Gascoigne e l'incontro con Maradona

Oggi Gazza è apparentemente in salute da almeno un paio d'anni grazie a un costoso trattamento di disintossicazione e si è concesso a un'intervista con The Athletic, in cui ha parlato del suo incontro con Maradona in un'amichevole tra Lazio e Siviglia del 1992: "Ricordo di aver giocato una partita amichevole contro il Siviglia di Maradona in Spagna, dopo aver trascorso tre giorni di fila a bere a Disneyland. Nel tunnel degli spogliatoi ho detto a Diego che ero distrutto, a pezzi. Lui ha risposto: 'Non preoccuparti, anche io'". Siviglia e Lazio si giocò precisamente il 10 novembre 1992 e la partita si concluse in pareggio, grazie al gol di Pineda che aveva portato in vantaggio gli spagnoli alla mezz'ora e all'1-1 segnato proprio da Gascoigne.

La frecciata a Sir Alex Ferguson

L'inglese ha anche mandato una frecciata a Sir Alex Ferguson, che aveva parlato di lui dicendo che la carriera di Gazza sarebbe stata più stabile se fosse andato al Manchester United: "Lui dice così, ma Ferdinand si è sbarazzato di un test antidoping in modo miracoloso, Cantona ha preso a calci uno stupido sugli spalti, Rooney ha fatto sesso con una nonna e Giggs era intimo con la moglie di suo fratello".