Lazio, altra tornata: effettuati nuovi test clinici a Formello

ROMA - È entrato a pieno regime il nuovo centro sanitario a Formello. Ha aperto i battenti per effettuare i test medici in vista della ripresa degli allenamenti e sta continuando a lavorare al massimo. Oggi nuova sessione di test sierologici per monitorare l’intera Lazio. Nel comunicato apparso sul sito ufficiale del club si legge: “Nella giornata odierna nel Lazio Lab del centro sportivo di Formello con il supporto della clinica Paideia sono stati effettuati i test clinici di idoneità ai calciatori della prima squadra nel rispetto delle normative vigenti”. Tra i presenti anche Marco Parolo e Francesco Acerbi. Tutti i calciatori, dotati di mascherina (celeste), dalla ripresa degli allenamenti sono stati controllati ogni 4 giorni. Analisi del sangue, misurazione della pressione, elettrocardiogramma e altri test. Nulla viene lasciato al caso, la salute dei giocatori prima di tutto durante questa emergenza Coronavirus.

Lazio, esercizi e corsa a Formello. E Immobile ha di nuovo il codino