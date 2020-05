Lazio, Milinkovic e la casa nuova: comprata una villa a due passi da Formello

ROMA - Le voci di mercato su Sergej Milinkovic-Savic sono praticamente quotidiane. È uno dei top player della Lazio, Lotito lo ha blindato con un lungo contratto sino al 2024. Nessuna voglia di vendere, a meno di clamorose offerte. Che per ora, i top club europei come Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, non hanno mai presentato. Il serbo ha tutta l’intenzione di rimanere in biancoceleste ancora per un po’. E in queste settimane, tramite l’agenzia ‘Volpes case’, ha comprato una nuova villa all’Olgiata, centro residenziale alle porte di Roma Nord e vicinissimo a Formello. Investimento fatto. Un indizio che porterebbe a pensare che il Sergente non ha nessuna intenzione di lasciare la Lazio. Almeno nel giro di poco tempo.

La vita nella Capitale

Milinkovic è sbarcato a Roma nel 2015. In questi 5 anni in biancoceleste ha vissuto comunque molto vicino a Formello. Tanto vicino da andarci in monopattino. Sergej, nei primi giorni di ripresa degli allenamenti, è stato visto arrivare dentro il centro sportivo a bordo di un ‘mini bolide’. Niente auto, scelta ‘green’. La sua nuova vita a Roma sarà in una villa sempre a due passi dal quartier generale biancoceleste.