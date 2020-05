Lazio, l'attore Pannofino: “Tifo questi colori dal 1974. Che gioia la festa scudetto”

ROMA - Dopo dieci anni è tornata di moda la serie ‘Boris’ grazie a Netflix. Ad oggi è tra quelle più viste nella piattaforma streaming. Gode di un successo ancora incredibile una commedia che svela il dietro le quinte di un set televisivo in cui si sta girando la fiction ‘Gli occhi del cuore 2’. E tra i personaggi c’è René Ferretti, 'grande regista' interpretato da Francesco Pannofino. Doppiatore, attore, mattatore e tifoso della Lazio. Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Pannofino ha ammesso: “La mia passione per questi colori nasce nel 1974, anno che arrivai a Roma dalla Liguria. Con il mio compagno di scuola andai allo stadio per lavorare sugli spalti. La questione era piuttosto divertente, perché vedevo la partita gratis e in più portavo qualche soldo a casa. Ricordo che partecipai alla festa scudetto, un’emozione incredibile. La cosa importante è non essere mai estremi; il calcio è uno sport, qualcuno vince altri perdono ma deve restare un gioco. Non ho mai nascosto la mia fede e non ci trovo niente di male, l’importante è essere equilibrati”. Sul mondo dello spettacolo in crisi per via dell’emergenza: “Non è un momento facile, gli spettacoli sono stati rimandati. Il doppiaggio ha ripreso, ma personalmente sono ancora in quarantena”.

