Lazio, l'hobby di Luis Alberto: fa il ‘car washer' a domicilio

ROMA - Pulizie di primavera e passatempo casalingo. Ecco Luis Alberto pulire la sua auto in cortile. Il giocatore della Lazio opta per il metodo ‘fai da te’. Lancia a pressione, sapone e olio di gomito per lavare la sua Porsche in cortile. Il tempo lo permette. Fa caldo e si può già stare in costume. Qualche schizzo d’acqua può fare solo che bene. E poi, di questi tempi, meglio stare il più possibile a casa ed uscire solo in caso di emergenza. Luis ha ripreso gli allenamenti a Formello insieme al resto della squadra, attende il via libera per tornare a sudare in gruppo. Forse l’ok definitivo potrebbe esserci lunedì. Passa il suo tempo tra le mura casalinghe insieme alla sua Patri e ai figli. Senza dimenticare la PlayStation e il suo gioco preferito, Fifa 20. Tempo a disposizione ce n’è in attesa della possibile ripartenza della Serie A. E il messaggio appare pure chiaro verso i compagni di squadra: se avete bisogno di un lavaggio alle vostre auto, ecco Luis Alberto il car washer di fiducia.