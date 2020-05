Lazio, oggi allenamenti in gruppo: prove di normalità anche a Formello

ROMA - Tornano le partitelle, i contrasti, gli uno contro uno a Formello. La Lazio da oggi è pronta a riprendere gli allenamenti in gruppo dopo due mesi di lockdown e tre settimane di sedute individuali. Il via libera c’è stato nelle ultime ore: venerdì i tamponi, poi l’esito negativo. Si torna in campo con tutte le misure di sicurezza del caso.

Lazio, si torna a sognare

“I presupposti per ripartire in sicurezza ci sono”, ha dichiarato Simone Inzaghi a ‘Che tempo che fa’. Oggi a Formello parlerà alla squadra prima del via all’allenamento fissato per le 17.30. Concentrazione, ritmo e fame di arrivare. Perché la Lazio rincorre ancora il sogno scudetto, si attende solo il via libera anche per il campionato. Ma la sfida alla Juve riparte già da oggi. Servirà tornare in forma nel minor tempo possibile. Mai dei giocatori professionisti sono stati fermi per così tanto tempo. Il 7 marzo scorso l’ultimo allenamento prima dello stop per l’emergenza Coronavirus. I biancocelesti si conoscono a memoria, servirà però riprendere conoscenza di certi meccanismi, che fino a due mesi fa erano praticamente sincronizzati. Inzaghi e il suo staff dovranno anche lavorare sulla testa dei calciatori. Il gruppo è unito, le dichiarazioni delle ultime settimane hanno lasciato trapelare che nessuno ha staccato la spina. Un nuovo inizio parte da qui. C’è voglia di tornare in campo e di assaporare un po’ di normalità.