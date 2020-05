Caso Zarate, Lotito prepara la risposta alle Iene

ROMA - Lotito e i legali da due giorni stanno definendo la modalità di risposta al servizio de “Le Iene” contenente le dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente di Mauro Zarate, sulla natura della commissione (15 milioni di euro per cinque stagioni, 3 all’anno) legata all’acquisto dell’argentino, riscattato nell’estate 2009. Non è andato in onda, è stato posticipato a martedì prossimo proprio per consentire il diritto di replica al presidente della Lazio. Lotito potrebbe inviare una memoria alla trasmissione o concedere alcune dichiarazioni. La notizia, rivelata dall’Ansa martedì scorso, svelava che Giuseppe Chiné, capo della Procura Federale, aprirà un nuovo fascicolo su Lotito in base alle anticipazioni lanciate dal programma in onda su Mediaset. L’intervista di Ruzzi, assieme a quella di Zarate (il servizio contiene anche sue dichiarazioni), saranno esaminate dalla Procura.

Lotito attende comunicazioni federali

Lotito e i suoi legali attendono comunicazioni federali, per ora non sarebbero arrivate. Secondo gli avvocati casi simili vanno in prescrizione dopo 3 anni e per Lotito, essendo stato giudicato, si può evocare il ne bis in idem. Il presidente venne condannato a 10 mesi di squalifica dalla Disciplinare, ridotte in appello a 3 mesi, per aver intestato la commissione alla società Pluriel Limited anziché all’agente Petrucchi (rappresentava legalmente la Pluriel).