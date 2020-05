Lazio, Lotito: “La ripartenza non è una mia vittoria, ma del calcio italiano”

ROMA - Finalmente ci siamo, la Serie A riparte dal 20 giugno. Tutto ufficiale ormai, il calcio in Italia è pronto a tornare in scena dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus. Una rinascita, una gioia anche per il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il numero uno biancocelesti, durante queste interminabili settimane, si è dato da fare per salvaguardare il campionato. E festeggia anche lui il ritorno in campo: “Non è la vittoria di Lotito, ma quella di tutto il calcio italiano”, le sue parole all’Adnkronos. Poi ha continuato: “Sono sicuro che con questa ripartenza il nostro calcio saprà mantenere quell'elevato standard di qualità che gli è riconosciuto in tutto il mondo. Quello italiano è uno dei campionati più importanti”. Ora c’è attesa per i calendario. Con le date ufficiali inizia davvero la Serie A 2.0. Lotito insegue il sogno scudetto con la sua Lazio: 12 partite, 12 finali da giocare da qui sino ai primi di agosto a porte chiuse. Il discorso alla squadra lo ha già fatto qualche giorno fa: si aspetta il massimo dai giocatori di Inzaghi.

Serie A, ecco le partite da giocare: il calendario completo