Lazio, Lulic ancora papà: la moglie Sandra è in dolce attesa

ROMA - Senad Lulic ancora papà. Il capitano della Lazio è pronto a diventare padre per la terza volta. La moglie Sandra è incinta, lo ha annunciato lei stessa su Instagram in un post per festeggiare i 15 anni insieme: “Il regalo più bello”. Tanti i commenti di auguri da parte dei compagni. La famiglia del bosniaco si allarga: nel 2013, dopo il grande successo in Coppa Italia contro la Roma, ha abbracciato la primogenita Lea. Ad inizio 2017 poi, ecco il bis con Lian. Tutti bambini nati sotto il segno dell’aquila biancoceleste. È in arrivo il terzo, sarà un altro maschietto. Insomma, la dinastia Lulic continua alla grande. Senad deve ufficialmente rinnovare il suo contratto con la Lazio. A fine stagione l’annuncio, non ci saranno problemi. La cosa più importante ora è tornare in campo il prima possibile. È ancora in Svizzera dopo la doppia operazione alla caviglia. Il rientro nella Capitale è previsto nei giorni successivi al 3 giugno. Non dovrà fare la quarantena. In casa Lazio si prevedono due fiocchi azzurri in estate: il figlio di Inzaghi e il figlio di Lulic. Grandi feste all’orizzonte.