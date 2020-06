Lazio, Bastos e la passione per il golf: stile a volontà e i compagni se la ridono

ROMA - Calcio, biliardo e ora pure il golf. Ecco Bastos alle prese sul green dell’Olgiata mentre prende lezioni. Completo da golfista total white, cappellino con visiera per ripararsi dal sole, scarpe rigorosamente bianco e celesti e via alle prime lezioni. Il tutto immortalato su Instagram tra foto, video e commenti dei compagni. In un video in cui si vede il difensore della Lazio colpire la pallina con una impostazione alquanto “legnosa”, ecco il commento di Correa con le faccine che ridono a crepapelle. Lo stesso fa Adekanye. Pronto alla sfida invece è Silvio Proto: “Quando vuoi facciamo una partita”. Peccato solo che il portiere belga ci sappia fare. Gioca discretamente da tempo, un vantaggio non indifferente ai danni del povero Bastos, che ha scoperto questo sport da poco. Serviranno altre lezioni, la passione è appena iniziata.