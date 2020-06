Lazio sotto attacco, ecco gli striscioni dei tifosi: “Il club non si tocca”

ROMA - La Lazio si sente sotto attacco, Claudio Lotito il bersaglio principale. Dal fuoco mediatico in Lega al ‘Caso Zarate’. Lo aveva annunciato anche il direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, qualche giorno fa: “La Lazio è sotto attacco in modo gratuito e ingiustificato per le vicende passate e già giudicate diversi anni fa”. Ieri il video de Le Iene sulla questione Maurito e i presunti soldi in nero. Oggi si attende la risposta di Lotito, che già minaccia denunce su denunce. Intanto i tifosi biancocelesti hanno tappezzato Roma e provincia di striscioni e scritte: “La Lazio non si tocca”. Un messaggio chiaro rivolto a chi, in queste settimane, cerca di destabilizzare un ambiente carico e pronto in vista della ripresa della Serie A. La società è pronta a smontare ogni tesi, è in fase di preparazione la risposta legale alle Iene. Battaglia ormai totalmente aperta.

