Lazio, controlli rinviati per Milinkovic: filtra ottimismo sulle sue condizioni

ROMA - Allarme rosso parzialmente rientrato in casa Lazio. Simone Inzaghi aspetta di saperne di più sulle condizioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il gigante serbo, dopo uno scontro di gioco nell’allenamento di ieri, aveva alzato bandiera bianca. Colpo al ginocchio, stop precauzionale, oggi non si è visto con la squadra. Era atteso per gli esami in Paideia, una risonanza magnetica come controllo scrupoloso. Tutto posticipato. Ieri aveva comunque terminato l’intera seduta. In clinica si è visto solo Lucas Leiva: visita di routine dopo l'intervento al ginocchio e il completo recupero.

Lazio, corsa e tattica: Inzaghi già studia l'Atalanta

Milinkovic, il punto sulle sue condizioni

Filtra ottimismo sulle condizioni del Sergente. A Formello sono tranquilli, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Inzaghi con i suoi è stato molto deciso: ad ogni minimo problema, subito lo stop. Così è stato per il centrocampista, reduce da una botta al ginocchio in allenamento. Il calciatore effettuerà comunque i controlli del caso, ma sente meno dolore rispetto alla serata di ieri. Atteso il responso degli eventuali esami per essere sicuri che si tratti davvero di nulla di grave.