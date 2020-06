Lazio, Armini promosso e blindato fino al 2024

ROMA - Blindato e promosso. L’accordo è chiuso. La Lazio ha prolungato il contratto di Nicolò Armini, capitano della Primavera e difensore di luminose prospettive. Era in scadenza e Lotito rischiava di perdere un gioiello su cui il ds Tare si è speso in una lunghissima trattativa con Mino Raiola, il suo manager. E’ stata trovata l’intesa per prolungare il contratto sino al 2024. Mancano soltanto la firma e l’annuncio, rinviato di qualche giorno e appena l’agente Fifa potrà raggiungere Roma per le formalità del caso, ma non ci sono più dubbi sull’esito dell’operazione.

Lazio con il paracadute: esercizi sulla forza, che grinta Immobile!

Armini cresciuto nel mito di Nesta. Inzaghi lo tiene in prima squadra

Il difensore cresciuto ai Castelli nel mito di Nesta (porta il numero 13) continuerà a indossare la maglia biancoceleste. Era il suo sogno, non desiderava altro, come ha sempre raccontato. La Lazio lo sta accompagnando in un percorso di avvicinamento graduale verso il grande calcio, solo rallentato negli ultimi mesi dal lockdown e in precedenza da un infortunio. Da ieri Nicolò Armini è stato aggregato al gruppo da Inzaghi ed è anche sceso in campo nella partitella di fine settimana. E’ uno dei rinforzi chiesti da Simone per allargare l’organico, ridotto da alcuni infortuni.

