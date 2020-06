Lazio, Inzaghi sorride: è tornato Milinkovic

FORMELLO - La settimana della Lazio a Formello si apre con una notizia positiva: Sergej Milinkovic-Savic ha smaltito la botta al ginocchio patita in allenamento la settimana scorsa. Quattro giorni di riposo, poi di nuovo in campo con i compagni. Le condizioni del centrocampista serbo non hanno mai preoccupato staff e allenatore. Prima parte della seduta pomeridiana con i compagni, poi un po’ di corsa differenziata con il preparatore atletico Bianchini. Torna in gruppo nella parte finale dell’allenamento per gli esercizi sul possesso palla. Sergej indossa il fratino da jolly per evitare duri contrasti, ma è completamente recuperato.

Lazio, ritorna anche Vavro

Inzaghi riabbraccia anche Denis Vavro. Il difensore si era fermato durante la quarantena per un problema muscolare. In queste settimane ha recuperato pienamente, oggi la prima seduta in gruppo. Prima dello stop del campionato era in crescita, Inzaghi avrà un’altra alternativa per la sua difesa. In squadra anche il baby Armini. Nei prossimi giorni toccherà anche a Raul Moro, altro Primavera. È rientrato dalla Spagna, deve effettuare un altro tampone prima di aggregarsi con i compagni. Stesso discorso per il capitano Senad Lulic: altro test, poi il via libera per il piano di recupero dopo il doppio intervento alla caviglia.