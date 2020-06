Lazio, Milinkovic recuperato. Inzaghi spreme la squadra e aspetta pure Leiva

FORMELLO - Recuperato quasi a pieno regime, Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente della Lazio si scalda a parte, poi si aggrega con il gruppo per la fase tattica con il pallone e prove di difesa contro attacco. Il riposo gli ha fatto bene, il trauma al ginocchio patito in allenamento la scorsa settimana è solo un ricordo. Inzaghi comunque lo gestisce, nessuno ha l’intenzione di correre rischi. Il momento è delicato, alla ripresa della Serie A manca sempre meno. Sergej c’è. Fa pure gol nell’esercitazione. Inzaghi sorride. Anche Vavro è guarito dallo stiramento accusato in tempo di quarantena. Si è scaldato da solo per poi essere aggregato ai compagni.

Ecco Milinkovic, la Lazio ritrova il suo ‘Sergente'

Lazio, Inzaghi aspetta Leiva

Il centrocampista brasiliano lavora al chiuso. Nessuna intenzione di sovraccaricare il ginocchio operato ad inizio aprile. Ha tirato un po’ il freno a mano, le sue condizioni vengono controllate di continuo. Nel giro di 2-3 giorni tornerà agli ordini di Inzaghi, ma senza fretta. Ai box Adekanye, in campo assente pure Cataldi. Domani potrebbe essere aggiunto in prima squadra il baby Raul Moro, che oggi ha effettuato il secondo giro di tamponi come gli altri calciatori rientrati dall’estero (Lulic, Proto, Lukaku e Djavan Anderson).