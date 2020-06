Lazio, Immobile scherza: “Corro da Jessica, ma Acerbi non vuole”

ROMA - La Lazio suda a Formello, è concentrata, pensa già alla sfida del 24 giugno contro l’Atalanta. Ma non manca qualche momento di divertimento. Ecco Immobile e Acerbi alle prese con un esercizio sulla forza. Il difensore tiene la corda, mentre Ciro, legato, tenta di ‘scappare’ e dribblare i ‘cinesini’ a terra. Su Instagram, il bomber biancoceleste ha poi scritto: “Volevo correre da Jessica, ma lui non era d’accordo”. Tra i due c’è profonda amicizia, più volte Acerbi ha ammesso di amare Immobile. Scherzano davanti ad Inzaghi, che a distanza controlla l’esercizio dei due. Ma Jessica non è mica gelosa. La prova, l’ennesima, del profondo amore del marito nei suoi confronti arriva in un’altra foto: scarpini personalizzati con il nome del suo amore inciso su un lato: ‘Jessica’. Senza dimenticare l’esultanza, ogni volta dedicata a lei. Quest’anno 30 gol e 30 volte ‘J’ con le dita in campo. Con buona pace di Acerbi. Per lui non c’è nessuna esultanza in programma.