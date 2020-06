Lazio, promosso Tommaso Rocchi: sarà l'allenatore dell'Under 18

ROMA - Tommaso Rocchi promosso allenatore dell’Under 18 della Lazio, nuova selezione giovanile biancoceleste. La società, attraverso un comunicato, ha ufficializzato e stilato il nuovo organigramma tecnico ufficiale. L’ex bomber biancoceleste era già allenatore dell’Under 15: ha sorpreso tutti ottenendo buoni risultati. In vista dell’annata 2020/2021 ci sarà una fresca avventura da iniziare.

Un destino alla Simone Inzaghi

Rocchi sogna un percorso alla Simone Inzaghi. Il tecnico attuale della prima squadra ha iniziato dagli Allievi, ha fatto la gavetta in Primavera, ha vinto tanto ed è arrivato ad allenare i grandi. Una strada intrapresa da lontano. Rocchi, che con Inzaghi condivide l’etichetta di grande bomber della storia biancoceleste (292 presenze e 105 gol, sesto tra gli attaccanti record), spera di emulare Simone. La panchina lasciata da Rocchi, quella dell’Under 15, va a Simone Gonini. Novità invece in Under 16: scelto Christian Terlizzi, ex difensore di Palermo, Sampdoria e Catania. Cercherà di fare grandi cose con i ragazzi del 2005.