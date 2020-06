Lazio, Lotito e Inzaghi a cena per festeggiare Diaconale

ROMA - Lotito e Inzaghi a cena assieme al diesse Tare ed altri dirigenti della Lazio più vari ospiti, per festeggiare il ritorno di Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione biancoceleste. E’ successo martedì sera in un locale del quartiere Africano di Roma. Diaconale nelle scorse settimane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, è rientrato a casa e dopo un periodo di riposo ha ripreso le sue attività lavorative. Lotito e la Lazio gli sono stati sempre accanto e assieme a lui hanno vissuto un appuntamento conviviale.

Atalanta-Lazio, Inzaghi ha deciso: niente ritiro

L’indiscrezione ha fatto scattare subito voci legate al rinnovo di Simone, prontamente smentite. Chissà, magari sarà scattata qualche battuta, ma finora non si è mai scesi nei dettagli rispetto al nuovo contratto che il presidente proporrà al tecnico (in scadenza nel 2021). Tutti, al momento, sono concentrati sulla ripartenza del campionato. Lotito aspetta il momento giusto per presentare la sua offerta, potrebbe essere triennale, la stessa proposta un anno fa. Ma alla fine fu concordato solo un rinnovo di un anno in più. Si andrà avanti insieme, questo è scontato. [...]

