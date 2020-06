Lazio, Eriksson: “Mihajlovic un vincente. Ibrahimovic? Tra i top al mondo”

ROMA - Poco più di vent’anni fa la Lazio era Campione d’Italia con alla guida Sven-Goran Eriksson. Che non ha mai dimenticato uno dei tanti personaggi chiave di quella incredibile squadra: Sinisa Mihajlovic. Il tecnico svedese ha ricordato a proposito dell’attuale allenatore del Bologna: “Sinisa è un vincente, la parola sconfitta non è mai esistita per lui. Sarebbe in grado di dire che potrebbe tranquillamente giocare nell’attuale Serie A. Durante i tempi insieme alla Sampdoria e alla Lazio lui diceva di essere il giocatore più veloce del campionato. ‘Nessuno mi può battere’, sosteneva. Ma in realtà non era così veloce. Era il più tecnico, il migliore a battere le punizioni, il miglior difensore centrale del mondo. Non c’era arroganza nelle sue parole, ma lo pensava davvero. Questa è stata sempre una sua qualità. E i suoi ottimi risultati da allenatore non mi sorprendono. Adesso sta lottando contro una brutta malattia, ma sono sicuro che riuscirà a batterla. Grazie alla sua mentalità può battere chiunque”.

La questione sugli allenatori di colore

“Purtroppo non ci sono molti allenatori di colore nel calcio. Il motivo non lo so, ma è un dato di fatto. C’è Seeedorf che ha avuto un discreto successo in vari posti, ci sono molti tecnici sudamericani di colore".

Eriksson su Ibrahimovic

“Ibrahimovic è stato sempre un talento. In assenza di Messi e Ronaldo, lui sarebbe stato considerato il migliore del mondo. Il suo futuro? Conoscendo Zlatan, se penserà di poter continuare ancora un anno o anche di più, lo farà sicuramente. Non si metterebbe mai nella condizione di fare una brutta prestazione davanti a tanti tifosi. Non è il suo modo di fare”.