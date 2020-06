Lazio, Immobile torna in gruppo. Leiva e Cataldi a mezzo servizio

FORMELLO - Simone Inzaghi non vuole correre rischi in vista della ripresa della Serie A. Ecco perché gestisce la sua Lazio. Appena c’è un giocatore un po’ affaticato assegna il riposo. È accaduto anche a Ciro Immobile, che ieri non si era allenato, oggi invece è sceso in campo regolarmente dall’inizio alla fine della seduta. La rosa viene controllata ogni giorno: dal 24 in poi, data che segna la ripresa del campionato per i biancocelesti contro l’Atalanta, si giocherà ogni tre giorni. Tante partite ravvicinate ci sono all’orizzonte e poca possibilità di recuperare dal punto di vista fisico.

Le condizioni degli altri giocatori

Si rivedono in campo anche Lucas Leiva e Danilo Cataldi. I due effettuano il riscaldamento con la squadra, poi si staccano per lavorare a parte con il preparatore Fonte. Con loro anche Jony. Completamente recuperati Milinkovic e Vavro. Si attendono notizie sui tempi di recupero di Senad Lulic. L’esterno e capitano della Lazio ha iniziato in questi giorni il programma per il recupero. È fermo da inizio febbraio per un infortunio alla caviglia, operata due volte. Avrà bisogno di sicuro di un mese e più per rimettersi in condizione. In queste settimane spingerà al massimo per cercare di mettersi a disposizione nelle ultime partite di campionato.