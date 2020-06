Lazio, un tifoso in più: Sir Bradley Wiggins posa con la maglia di Gascoigne

ROMA - Un baronetto tifoso della Lazio. Ecco Sir Bradley Wiggins, campione della bici su strada e in pista. L’ex campione inglese, su Twitter, ha postato una foto che lo ritrae con la maglia di Paul Gascoigne. Il vincitore del Tour de France del 2012 (in carriera ha messo in bacheca pure 5 ori olimpici e 6 Mondiali), tifa la squadra capitolina da sempre (oltre al Liverpool). Si è innamorato dei colori biancocelesti proprio grazie a Gazza a metà degli anni ’90. Nel 2013, quando si apprestava a partecipare al Giro d’Italia, alloggiò ad Udine anche nello stesso albergo della Lazio in trasferta. E lì ha incontrato i suoi idoli. Una passione che continua a coltivare ancora oggi, Wiggins. C’è una squadra che è in lotta per lo scudetto. Il suo tifo si sente forte dall’Inghilterra. Come uno sprint in volata, la squadra di Inzaghi vuole dare il tutto per tutto nelle ultime dodici partite di campionato. Il calore dei suoi tifosi arriva da ogni parte del mondo.