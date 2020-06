Lazio, Luiz Felipe verso il forfait: Inzaghi fa i conti con l'infermeria

ROMA - I problemi di Simone Inzaghi sono tutti in infermeria. Il tecnico della Lazio, in vista della ripresa della Serie A, perde molto probabilmente Luiz Felipe. Il difensore brasiliano, fermo dall’amichevole in famiglia di sabato, ha riportato un affaticamento al polpaccio. Resterà a riposo per una decina di giorni, impensabile in questa fase delicata del campionato tentare un recupero lampo.

Lazio tra infortuni e dubbi: ecco tutti i problemi di Inzaghi

Lazio, la conta degli assenti

Oltre a Luiz Felipe, in mattinata non si allena nemmeno Adam Marusic, altro calciatore assente in campo da sabato. Viene valutato ogni giorno, soffre di noie muscolari, fino ad ora è stato risparmiato. Nei prossimi giorni, se si allenerà con la squadra, si capirà di più sulle sue condizioni. Inzaghi vuole affidargli una maglia da titolare per la fascia sinistra. Se non ce la farà toccherà a Jony. Leiva conferma i piccoli miglioramenti del ginocchio: suda con i compagni, il ginocchio dà ancora fastidio, ma è un giocatore pronto. Assenti André Anderson e Adekanye, a cui vanno sommati anche i lungodegenti Lukaku e Lulic.