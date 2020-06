Lazio, un giorno di pausa: Inzaghi punta al recupero di Marusic

FORMELLO - Un giorno di relax utile a staccare un po’ e recuperare da sedute di lavoro intense. La Lazio si ferma, si ritroverà nel centro sportivo di Formello domani alle ore 19. Appuntamento serale per iniziare a prendere confidenza con il clima partita. Il match contro l’Atalanta è previsto il prossimo 24 giugno. Nel fine settimana via alle prime vere prove tattiche.

Lazio tra infortuni e dubbi: ecco tutti i problemi di Inzaghi

Il punto sui giocatori

Luiz Felipe è out per la partita di Bergamo, Marusic invece domani potrebbe già tornare in gruppo. Non si allena da sabato scorso, quando è uscito malconcio dalla sfida in famiglia per un problema muscolare. Cinque giorni di riposo, ora è pronto a mettersi di nuovo a disposizione. Ai box sempre Adekanye, André Anderson, Lukaku e Lulic. Lucas Leiva ha ancora fastidi al ginocchio operato, ma per due giorni si è allenato regolarmente in gruppo. Viene controllato, rimane sotto osservazione, ma dovrebbe essere pronto per l’Atalanta. Staffetta già pronosticatile comunque: dietro al brasiliano pronti in regia Cataldi e Parolo.

Il programma della Lazio

Un giorno di stop, poi si andrà dritti sino al match contro la squadra di Gasperini. Domani allenamento alle ore 19 a Formello, sabato invece un test generale in famiglia all’Olimpico con tanto di maglie ufficiali. La squadra tornerà nel centro sportivo per una cena. Domenica mattina inizia la vera preparazione alla partita con le ultime prove tattiche. Martedì la partenza per Bergamo.