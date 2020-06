Lazio, Parolo: “Meriti ad Inzaghi e Immobile. Orgogliosi dei risultati visti fin qui”

ROMA - Pronto a dare il tutto per tutto per la Lazio, Marco Parolo. Dall’Atalanta all’Atalanta, i biancocelesti vogliono tornare a stupire dopo una cavalcata incredibile. Contro la squadra di Gasperini, lo scorso ottobre, si erano ritrovati sotto di tre gol dopo 45’ all’Olimpico. Poi la reazione e il pareggio finale. La banda di Inzaghi da lì non si è più fermata. Parolo, ai microfoni di Dazn, ha ammesso: “Dopo ogni partita non c’era mai la gioia massima nello spogliatoio, ma la consapevolezza di aver fatto quello che era nelle nostre potenzialità. Abbiamo capito cosa sbagliavamo, e corretto alcune cose dal punto di vista della gestione, della fase di non possesso. Abbiamo affrontato una striscia davvero importante per la storia della Lazio, ne siamo orgogliosi”.

I meriti di Inzaghi e di Immobile

“Inzaghi si è evoluto, è cresciuto. Nel momento in cui è riuscito a trovare un equilibrio, ha dimostrato di essere un grande allenatore, un grande gestore di uomini. La sua voglia di buttarsi in mezzo alla squadra, l’unione che s’è creata è l’immagine più bella. Immobile? Se per caso il portiere para appare come un miracolo, sembra impossibile che possa sbagliare".